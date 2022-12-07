В Самаре специалисты готовятся к подключению новых водоводов

Специалисты ведут подготовительные работы. Фото: "РКС"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании продолжают подготавливаться к подключению новых водоводов. Они позволят провести мягкую воду в еще один район.

По информации представителей «РКС-Самара», в областной столице на регулярной основе проводят обслуживание и своевременное обновление инженерных узлов. На данный момент работники подготавливаются к технологическому присоединению двух водоводов, диаметр которых достигает 600 мм. Уже в следующем году по ним пойдут мягкая вода в поселок Управленческий.

Пока специалисты ведут строительство новых труб, а на самой станции подготавливают оборудование. Также в декабре произвели замену элементов запорной арматуры на НФС-2.

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