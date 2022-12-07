Самарских активистов поблагодарили за поддержку Донбасса

Активную помощь Донбассу оказывают активисты "МГЕР" и "Волонтерской роты" / Фото: Единая Россия

Руководство «Единой России» поблагодарило членов «Молодой гвардии» и «Волонтерской роты» за добровольчество. В гуманитарной миссии партии на Донбассе приняли участие более 1,2 тысячи активистов обеих организаций. Среди них – и жители Самарской области.

– Наши волонтеры – депутаты всех уровней, активисты «МГЕР» – это армия добра, заботы и любви. Они дарят свою энергию и заботу тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается, – сказал секретарь реготделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что многие самарцы едут на Донбасс по зову сердца. Добровольцы помогают восстанавливать мирную жизнь. К примеру, в Снежном (ДНР) работают более 250 жителей губернии, в том числе члены «ЕР» и врачи. Наши земляки участвуют в ремонтных и строительных работах. Дмитрий Азаров выразил признательность жителям Самарской области за отзывчивость.

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