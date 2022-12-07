Предприимчивые самарцы продают ретро открытку за 3 млн рублей

Открытку продают за крупную сумму. Фото: "Авито"

В Самаре местные жители решили продать ретро открытку с цветком за крупную сумму. Торговаться продавец не собирается.

Судя по опубликованному объявлению, на открытке изображена орхидея. Тираж открытки 1985 году составил 720 тысяч копий. За такой «презент» просят всего лишь 3 миллиона рублей. Также автор объявления отметил, что состояние товара – б/у. В советское время открытку оценивали в 2 копейки.

Напомним, ранее самарцы выставили на продажу редкую жвачку. «Ментос» со смайликом оценили в 15 тысяч рублей.

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