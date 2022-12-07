В Самарской области обсудили программу соцгазификации, которая стала бессрочной

Потенциал догазификации в Самарской области – 33 674 домовладений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ сделало программу газификации бессрочной. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Этот вопрос стал темой обсуждения на заседании кабмина Самарской области 6 декабря 2022 года.

– Это значит, что механизмы социальной газификации у нас должны быть отработаны до автоматизма, до мелочей. В ближайшие годы этот вопрос будет для нас одним из приоритетов, прошу уделять его решению максимальное внимание, – отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Александра Мордвинова, потенциал догазификации в регионе – 33 674 дома. С начала реализации программы от жителей поступила 15 131 заявка, в работу принято 9 868. Договоры технологического присоединения заключены по 83% из них (8 219). Пуск газа выполнен для 2001 абонента. Сейчас в регионе идет дополнительная инвентаризация потенциала газификации и корректировка планов-графиков.

Ранее стало известно, что в Самарской области хотят расширить перечень людей, которые получают социальную выплату в 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования. В этот список планируется включить инвалидов боевых действий, участников СВО и членов их семей. Кроме того, решено продлить действие льготной программы до 2025 года.

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