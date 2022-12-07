В Самарской области из-за электронных приборов произошло 57 пожаров

В регионе пожары могут возникнуть из-за неправильного использования приборов отапливания
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области специалисты зафиксировали 57 пожаров из-за электрических приборов. В регионе установилась морозная погода.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, из-за наступления холодов местные жители все чаще включают электрические приборы, чтобы отопить дом. Из-за использования большого количества техники и нагрузки на сеть возможно возникновение пожаров. Сотрудники госпожарнадзора особенно переживают из-за использования жителями самодельных приборов.
В результате подобных пожаров, погиб один человек, еще два человека пострадали. Часто горожане используют масляные радиаторы, из-за утечки масла они могут взорваться. Нельзя располагать их рядом с мебелью и в проходах.
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