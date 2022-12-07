Самарцев приглашают на предновогоднюю ярмарку

Самарцев приглашают на творческий новогодний марафон в музей Алабина. Перед новым годом в краеведческом музее стартует выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел «БазАрт». Посетить ее и окунуться в удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона можно с 16 декабря.

На ярмарке самарцев ждут оригинальные новогодние подарки - сувениры, елочные игрушки, предметы интерьера, модная дизайнерская одежда от самарских брендов и еще много уникальных изделий ручной работы.

Также на выставке пройдут мастер-классы, лекции и розыгрыш призов. А художник по костюмам, художественный руководитель пластического театра «Fantasy» Урсула Берг покажет иммерсивное шоу «Вязаное рождество».

Выставка-ярмарка будет работать 16 декабря с 10:00 до 20:00 и 17-18 декабря с 10:00 до 18:00.

Адрес музея - ул. Ленинская, 142.

Вход бесплатный.

Полная программа выставки-ярмарки с расписанием мастер-классов и лекториев в официальной группе проекта https://vk.com/ast_bazart.