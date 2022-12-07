В Поволжье вырос оборот торгового эквайринга от Сбербанка

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Данная технология пользуется высоким спросом у предпринимателей – на 1 ноября 2022 года количество терминалов оплаты в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях увеличилось на 9% и превысило 153 тысячи аппаратов. Всего в Поволжье почти 58 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей пользуются торговым эквайрингом банка.

Среди лидеров по использованию торгового эквайринга выделяются сферы торговли продуктами (35,6%), товарами здоровья (13,5%), а также электроники и товарами для дома (11,7%)

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Каждый предприниматель заинтересован в том, чтобы создавать для своих клиентов комфортные условия, которые будут повышать их лояльность и желание продолжать пользоваться услугами компании. Современные технологии способствуют выстраиванию дружеских отношений между бизнесом и клиентом. Одна из таких технологий – торговый эквайринг, который позволяет эффективно проводить безналичную оплату. Это удобный механизм, который уже не один год пользуется высокой популярностью у предпринимателей. При этом появляются новые технологии оплаты, такие как «SberPay оплата по QR», благодаря которой можно оплачивать товары или услуги, отсканировав графический код. Им можно пользоваться со смартфонов как на операционной системе Android, так и iOS».