Самарцев приглашают на красочный детский спектакль

Самарцам покажут предновогодний спектакль «Приключения Веснушки в Королевстве Сказок». Премьерный новогодний спектакль представит детский музыкальный театр «Искорки» & «Академия Искусств В. Салтыкова и А. Ягья». Увидеть волшебную сказку можно с 19 декабря.

Зрителей ожидает красочное представление с интересным захватывающим сюжетом, продуманными декорациями, музыкальным оформлением и ярким костюмированным шоу.

- Злая волшебница Хейла похитила принца сказок Эрни, и только маленькой девочке Веснушке по силам спасти его, - рассказали сюжет в музыкальном театре «Искорки». - Ей предстоит совершить нелегкое путешествие в страну Сказок, преодолеть множество трудностей и опасностей, найти новых друзей и освободить принца Эрни.

Программа будет интерактивной – с играми, конкурсами и зажигательными танцами со сказочными персонажами. Также зрителей ждут поздравления и фото с главными символами Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой.

ДМХТ «Искорки» & «Академия Искусств В. Салтыкова и А. Ягья» уже более 25 лет занимаются постановкой спектаклей высокого уровня. Собственный яркий неповторимый стиль театра, профессионализм актеров и взрывная энергетика не оставят равнодушными даже самых маленьких гостей!

Расписание спектаклей:

19 декабря 15:30 ДК «Победа»

4 января 11:00, 14:00 ДК «Победа»

3 января 11:00, 14:00 ДК «Металлургов»

29 декабря, 5 января 11:00, 14:00 ДК «Заря»

Цена билетов от 350 рублей.