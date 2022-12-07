Самарцы оценили новую площадку для выгула собак на пр. Карла Маркса

Открытие площадки для выгула собак стало для жителей Ленинского района настоящим праздником / Фото: Единая Россия

В Самаре появилась еще одна площадка для выгула собак. Ее обустроили на проспекте Карла Маркса, 22 в Ленинском районе. Это стало возможным благодаря активным жителям и губернаторской программе «СОдействие».

- Собакам очень нравится, они бегают по всем тренажерам, занимаются, общаются, знакомятся. И мы очень довольны, очень рады, - поделилась местная жительница.

Инициатива создания площадки принадлежит собаководам Ленинского района. Они собрали около 30% от суммы, необходимой на реализацию проекта. Еще 70% средств выделили из областного бюджета. В создании объекта помогали депутаты-единороссы, в том числе глава Ленинского района, секретарь местного отделения партии Елена Бондаренко. По ее словам, открытие площадки для выгула собак стало для местных жителей настоящим праздником.

Отметим, роль «Единой России» в реализации подобных проектов велика. Партия разработала народную программу, в которую вошли различные пожелания и наставления жителей. Многие из них касаются благоустройства территорий, создания различных площадок, в том числе для выгула собак. В настоящее время в Самарской области уже исполнили более 27% предложений народной программы. Узнать, какие позитивные перемены произошли, можно с помощью специальной цифровой платформы.

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