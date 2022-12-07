Легковушка «нырнула» в ливневый овраг в Самаре 7 декабря 2022 года

Причиной "нырка" могло стать ДТП / Фото: vk.com/areasmr1

Днем в среду, 7 декабря 2022 года, на улице Фасадной в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. Там легковушка «нырнула» в ливневый овраг. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Как он так угодил в яму? Там односторонее движение, знак стоит. А водитель как будто по «встречке» ехал, - комментируют самарцы.

По предварительным данным, причиной такого необычного кульбита авто могла стать авария. По словам местных жителей, водитель легковушки вылетел с улицы Медицинской и врезался в «Сузуки». От удара машину развернуло и выкинуло в овраг. Пострадал ли кто-нибудь, пока неизвестно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.