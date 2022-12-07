Самарцев приглашают принять участие в благотворительной акции «Добрый ЛиС»

Самарцам рассказали, как помочь бездомным животным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре и области устанавливается морозная погода. Тяжелее всех сейчас бездомным животным.

Волонтеры и представители приюта приглашают жителей поучаствовать в благотворительной акции «Добрый ЛиС». Отмечают, что сейчас все больше брошенных животных, которых перестают подкармливать. Традиционная акция с 6 декабря по 6 февраля поможет собрать подарки для братьев наших меньших, спасенных с улиц города.

Жители могут помочь сухими и влажными кормами, а также игрушками, подстилками, лекарствами и ошейниками. Также горожане могут оплатить лечение животных. Вся подробная информация указана на странице представителей.

Почти в каждом районе Самары есть клиники и магазины, которые принимают участие в акции.

- Ленинский район, улица Садовая, 199. Компания «Биогранд» https://biogrand-samara.ru/ https://vk.com/biogrand - Октябрьский район, улица Ново-Садовая, 201а - студия творчества «Фантазия»; улица Осипенко, 38 – компания «Биогранд»; улица Съездовая, 9 – компания «Биогранд»; улица Революционная, 4 – сеть магазинов зоотовары для животных. https://vk.com/fantaziasamara https://biogrand-samara.ru/ https://vk.com/biogrand https://vk.com/zoomarket63 - Советский район, улица 22 Партсъезда, 29 – клиника ветеринарной медицины. https://vk.com/club107746042 - Промышленный район, улица Победа, 97 – компания «Биогранд»; Московское шоссе, 306а (ТЦ «Квадрат») - Кировский района, пр-т Металлургов, 77 – компания «Биогранд»

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