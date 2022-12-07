В Самарской области инспекторов наградили грамотами за задержание мужчины, провозившего 400 грамм наркотиков

Инспекторов наградили грамотами и премиями. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудников госавтоинспекции наградили почетными грамотами. Они задержали злоумышленника на дороге.

По полученной информации, в конце прошлого месяца старшие лейтенанты полиции Дмитрий Кондратьев, Павел Крюков и Евгений Сержантов проводили проверку автомобиля на трассе М-5 «Урал». Инспекторы задержали водителя иномарки и заметили его странное поведение. Правоохранители проверили багажник мужчины и обнаружили там пакет с незаконными веществами.

В пакете находилось 400 грамм мефедрона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов наградил инспекторов почетными грамотами за бдительность и денежной премией.

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