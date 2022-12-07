В Самаре местная жительница не рассказала о смерти родственника и забрала его деньги

Женщина решила потратить деньги умершего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница решила не рассказывать о смерти своего брата. Она незаконно вступила в права наследства.

По информации прокуратуры Самарской области, в Кировском районе женщина не стала рассказывать своему племяннику о смерти отца. В течение полугода она скрывала информацию и тратила деньги умершего. Жительница успела забрать более 253 тысяч рублей.

После привлечение правоохранителей, подозреваемая возместила ущерб. Суд признал женщину виновной и назначил ей 1 год и 6 месяцев условного срока. Пока приговор не вступил в свою законную силу.

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