Самарская область попала в список лидеров в реализации нацпроектов и федеральных программ

Самарская область вновь оказалась среди лидеров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарская область оказалась в списке лидеров по реализации национальных проектов и федеральных программ. Об этом стало известно на совещании под председательством зампредседателя президиума правительственной комиссии по региональному развитию в стране – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирека Файзуллина.

В конце года регионы рассказали о выполнение обязательств и освоению бюджетных средств. Повсеместно специалисты вводят в эксплуатацию объекты строительства, а также заканчивают сезон монтажных работ. На все цели регионы получают дополнительную поддержку из федерального бюджета. От качества проделанной работы зависит дальнейшее финансирование. В начале совещания Самарскую область отметили как регион-передовик в исполнении показателей нацпроектов. Губернию представлял первый вице-губернатор – председатель Правительства региона Виктор Кудряшов.

- В этом году нам удалось привлечь беспрецедентную сумму федеральной поддержки на реализацию национальных проектов и выполнение целевых программ. Эта сумма уже превышает 90 миллиардов рублей. Сегодня у нас неплохой показатель освоения федеральных средств – на текущую дату он составляет 94,5%, это достаточно высокий уровень, выше, чем в прошлом году, и мы стремимся к тому, чтобы в конце года он достиг 100%, - отметил Виктор Кудряшов.

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