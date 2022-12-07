В Самарской области мэр облился ледяной водой на морозе

Александр Кузнецов опубликовал видео процедур на своей официальной странице. Фото: https://vk.com/al_vkuznetsov

В Самарской области мэр Чапаевска решил облиться ледяной водой на морозе. Александр Кузнецов рассказал о пользе закаливания.

По словам мэра, после определенного возраста организм «заканчивается» и, чтобы быть здоровым, необходимо прилагать усилия. В конце лета Александр Кузнецов решил начать закаляться, постепенно он понижал температуру воды, а организм без проблем адаптировался к резким перепадам. Теперь обливания не кажутся такими пугающими и помогают ему тренировать сосуды.

Напомним, у каждого человека индивидуальная реакция. Если жители хотят повторить подобную процедуру, им необходимо проконсультироваться со специалистами. Воздержаться от закаливания холодной водой следует тем, кто имеет кожные заболевания и раны, а также у кого диагностировали ишемическую болезнь сердца, тахикардию, сердечную недостаточность и глаукому.

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