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НовостиПроисшествия7 декабря 2022 17:50

В Самарской области трое местных жителей понесут уголовную ответственность за пьяное вождение

Они могут оказаться в колонии
Алена ПРОВКИНА
Местные жители предстанут перед судом

Местные жители предстанут перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области три местных жителя предстанут перед судом. Их обвиняют в пьяном вождении.

По информации прокуратуры Самарской области, подозреваемые вновь нарушили закон. Ранее их уже привлекали к административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на наказание, автолюбители вновь сели за руль в нетрезвом виде. Сотрудники надзорного ведомство утвердили обвинительные акты по трем уголовным делам.

Теперь их дела передали в городской суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчины понесет уголовную ответственность.

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