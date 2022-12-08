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НовостиОбщество8 декабря 2022 4:48

В Самаре продолжают переселять граждан из зоны строительства новой станции метро «Театральная»

Об этом сообщили на рабочем совещании в правительстве
Алена ПРОВКИНА
Строительство метрополитена продолжается

Строительство метрополитена продолжается

Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

В Самаре специалисты продолжают реализовывать проект по строительству метрополитена. Работы по переселению граждан идут полным ходом.

По информации правительства региона, завершить строительство первой ветки метро в областной столице удается благодаря инфраструктурному кредиту из федерального бюджета. Объем средств превысил 10,3 млн рублей. На данный момент продолжается важный этап – переустройство инженерных коммуникаций. К изъятию из жилищного фонда согласовали 73 жилых помещения. Переселяемые граждане получат новые квартиры. Отмечают, что общая площадь закупаемого жилья увеличилась на 64%.

Каждую ситуацию жителей рассматривают отдельно. На данный момент министерство готовит поправки, чтобы предоставить социальные выплаты тем, у кого изъяли единственное жилое помещение.

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