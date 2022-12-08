В Самарской области полицейские пресекли сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские задержали преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники полиции пресекли сбыт партии наркотиков. Подозреваемого удалось задержать.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, правоохранители получили информацию о причастности жителя Ставропольского района к незаконному сбыту наркотиков. Полицейские задержали подозреваемого около многоквартирного дома. Оперативники провели осмотр его места жительства и изъяли два пакета с порошком белого цвета, общая масса незаконных веществ достигла 56 граммов.

Ранее не судимый мужчина признал свою вину и рассказал, что купил наркотики в интернете. Он планировал продать их путем «закладок». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.

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