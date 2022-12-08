В Самаре пьяный мужчина перепрыгнул огромную яму, чтобы украсть велосипед

Мужчина украл чужое имущество. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре местный житель предстанет перед судом за кражу велосипеда. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в конце лета 2022 года в Советском районе мужчина обратился за помощью к правоохранителям. Он рассказал, что у него похитили велосипед. Транспортное средство находилось в подъезде по улице Блюхера. Сотрудники полиции изъяли записи с камер и опросили очевидцев.

Злоумышленника задержали. Он признался, что выпил в полдень и украл чужое имущество. Чтобы добраться до желаемого, ему пришлось перепрыгнуть огромную яму. Уже после он продал велосипед прохожему за 1500 рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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