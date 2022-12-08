Более 700 км дорог отремонтировали в Самарской области в 2022 году

Регион показал рекордные результаты в части обновления дорог Фото: правительство Самарской области

В Самарской области в 2022 году отремонтировали 712 км дорог. Это рекордный показатель. Трассы привели в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и других программ. Об этом стало известно на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова.

– В 2022 году в регионе отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог, а с учетом федеральных трасс – 712 км. В эксплуатацию введено 107 объектов протяженностью 465 км: 391 км – дороги регионального значения, 57,4 км – ремонт улиц в Самаре, 16,4 км – в Тольятти. Вместе с дорогами по БКД обновили и 21 искусственное сооружение, – рассказал министр транспорта и автодорог Самарской области Иван Пивкин.

Регион вновь вошел в число лидеров по стране по достижению показателей нацпроекта БКД. Дмитрий Азаров поблагодарил специалистов дорожного хозяйства за проделанную работу.

– Именно профессионализм, ответственность тружеников дорожного хозяйства позволяет нам достигать таких результатов. Во многом благодаря достигнутым успехам наш регион пользуется особым доверием инвесторов и поддержкой федерального центра, – отметил губернатор.

В 2023 году в Самарской области в рамках БКД планируют ввести 79 объектов протяженностью 223,65 км. По 70 объектам уже заключены контракты, срок для остальных – до конца февраля 2023-го. Также продолжится строительство и ремонт дорог на субсидии муниципалитетам из регионального дорожного фонда и в рамках программы «Развитие транспортной системы Самарской области». Дмитрий Азаров поручил Минтрансу и главам муниципалитетов, чтобы в следующем году работы по обновлению дорог выполнялись качественно и своевременно.

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