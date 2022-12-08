Для 2/3 опрошенныхсамарцев хватает скоростей мобильного интернета для работы из дома – исследование билайн

Такой вывод можно сделать из результатов недавнего исследования билайн, проведенного среди своих абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и участия в совещаниях по видеосвязи. В меньшей степени с помощью мобильного интернета опрошенные самарцы проходят образовательные курсы или просматривают рабочие видеоматериалы.

Среди обязательных условий для комфортной «удаленки» участники опроса в Самаре указали: надежный мобильный и проводной интернет, удобнее рабочее место и тишину во время работы. Причем первый фактор можно назвать определяющим – его выбрали 77% опрошенных.

Специалисты компании проанализировали готовность своих абонентов перейти на дистанционный режим работы в 10 городах страны. Как показали итоги исследования, около 51% опрошенных уже работают или хотели бы работать удаленно. В Самаре этот показатель составляет 61%.

*Исследование было проведено в городах – Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. количество респондентов – 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

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