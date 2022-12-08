Экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина осудили на 4 года колонии-поселения

В 2016 году Гришин перебрался в Москву, где начал работать в федеральном Минстрое. Фото: правительство Самарской области

Бывшего главу министерство строительства Самарской области Алексея Гришина отправили на 4 года в колонию-поселение. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

— Шесть лет тому назад я предсказывал Гришину, что его ждёт именно такой финал. Жаль, что его преемников жизнь ничему не учит, — написал депутат в своем телеграм-канале.

Алексей Гришин был одним из ключевых членов команды экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Как сообщает телеграм-канал, его признали виновным из-за участия в криминальной продаже на баланс республики «МордовЭкспоЦента» по завышенной цене в 271 миллион рублей.

Напомним, в 2016 году Гришин перебрался в Москву, где начал работать в федеральном Минстрое. А летом 2019-го его назначили проректором МГУ.

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