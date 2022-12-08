В Самарской области водитель иномарки вылетел на встречку и на скорости врезался в легковушку

Пострадавшего госпитализировали. Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Ставропольском районе Самарской области водитель иномарки нарушил правила дорожного движения. Из-за выезда на встречку пострадал мужчина.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, водитель автомобиля «Škoda Rapid» ехал по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти». На трассе он нарушил правила расположения автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественной машиной.
В результате столкновения пострадал водитель «Lada Largus». 55-летнего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.
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