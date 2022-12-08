Алиментщик пытался сбежать из Самарской области в Воронеж, но его сняли с поезда

Мужчина в назначенное время на допрос не пришел. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Алиментщик из Чапаевска решил уехать из Самарской области в Воронеж, чтобы избежать уголовной ответственности. Судебные приставы сняли его с поезда и доставить в отделение.

— Мужчина не платил алименты двум своим несовершеннолетним детям, он официально нигде не работал и накопил задолженность в 400 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Сначала жителя Самарской области предупредили, что в отношении него возбудят уголовное дело, и вызвали его на допрос. Однако мужчина в назначенное время не пришел. В ходе проверки стало известно, что должник купил билет на поезд до г. Воронеж.

Были получены сведения о длительной остановке поезда на станции «Ртищево-1». Там судебные приставы совместно с сотрудниками полиции должника обнаружили и сняли с поезда. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность.

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