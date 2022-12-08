В Самарской области 70% работников не ощущают угрозу увольнения

Работники региона рассказали о страхах и опасениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие сотрудники признались, что не ощущают угрозу увольнения. Эксперты провели опрос среди работников.

По информации службы исследований hh.ru, в регионе выросла доля тех, кто уверен в своем рабочем месте и не боится увольнения. Таких респондентов 70%. Отмечают, что во втором квартале так считали только 59% опрошенных. Чаще остальных не испытывают страх увольнения сотрудники ИТ-сферы, а также специалисты добывающей отрасли и индустрии красоты и фитнеса.

Только 22% респондентов признались, что боятся лишиться работы. Остальные затруднились ответить

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