Акция «Коробка новогоднего счастья» стартовала в Самарской области в декабре 2022 года

Жителей региона призвали поучаствовать в новогодней акции / Фото: Единая Россия

В Самарской области стартовала традиционная региональная акция «Коробка новогоднего счастья». В рамках нее получат подарки юные пациенты больниц, а также дети контрактников, мобилизованных и добровольцев, которые принимают участие в СВО.

– Это уникальная возможность для каждого из нас подарить Новый год детям, чтобы праздник остался навсегда в их сердцах, – отметил организатор акции, депутат-единоросс губдумы Роман Балтер. Он призвал жителей Самарской области принять участие в мероприятии.

Боксы для сбора подарков и игрушек установили в местных отделениях партии «Единая Россия». Всего «коробок счастья» – 150. Когда они заполнятся презентами для детей, их передадут в медучреждения региона. Ориентировочно – в последних числах декабря и в начале января 2023 года.

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