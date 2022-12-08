Самарский хор выступил в Кремле на фестивале «Танцуй и пой, моя Россия!» 7 декабря

В Кремле собрались легендарные коллективы со всей страны. Фото: министерство культуры Самарской области

В среду, 7 декабря, Волжский русский народный хор имени Петра Милославова выступил на V всероссийском фестивале народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!» на главной сцене Кремлевского Дворца. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

В Кремле собрались легендарные коллективы со всей страны, а в этом году приехали и артисты из Республики Беларусь и ДНР. Самарский коллектив исполнил свои знаменитые вокально-хореографические композиции «Самарушка» и «Волжские припевки с пляской».

— Уходящий год насыщен творческими событиями и стал для нас очень продуктивным: два больших гастрольных тура, юбилейный концерт в родной Самаре, присвоение звания «академический». Участие в Кремле – это приятное завершение важного для нас года, — сказал директор Волжского хора Виталий Натаров.

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