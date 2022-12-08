В Самарской области итоговое сочинение написали почти 12 тысяч школьников

Выпускники написали итоговое сочинение в декабре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали, сколько человек написали итоговое сочинение. Работа является допуском к экзаменам.

По информации пресс-службы правительства региона, 7 декабря 2022 года одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение. Помимо школьников, еще 223 человека приняли участие в написании работы. Всего зафиксировали почти 12 тысяч человек. Отмечают, что в этом году количество тем расширили до шести. Если выпускник получит незачет, то он сможет вновь попробовать свои силы 1 февраля и 3 мая 2023 года.

Самой популярной темой сочинения в регионе в этом году стала – «Можно ли прожить без мечты?». На втором месте – «Какова судьба гордого человека в обществе?».

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