В «СамараАвтоГазе» прокомментировали возвращение МП «Пассажиравтотранс» в 2023 году

"СамараАвтоГаз" продолжит работать по контрактам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары планируют вернуть к работе МП «Пассажиравтотранс». Предприятие уже почти рассчиталось с долгами и готовится вновь заняться автобусными перевозками. Журналисты «КП-Самара» узнали, как это скажется на компании, которая сейчас обслуживает городские маршруты.

- Наше предприятие продолжит работать по тем же контрактам, обслуживать муниципальные маршруты. Формат определяют власти, - прокомментировали в «СамараАвтоГазе».

Представители перевозчика сообщили «Комсомолке», что на следующий год у учредителей есть планы по обновлению подвижного состава и его оснащению новыми платежными терминалами.

- Не хотим заранее что-то анонсировать, так как экономическая ситуация меняется каждый день и приходится корректировать работу здесь и сейчас, - добавили в «САГе».

Напомним, «ПАТ» начнут возвращать к работе в 2023 году. Предприятие попробует стать участником нацпроекта БКД, что позволит на льготных условиях и с учетом софинансирования закупить новые автобусы.

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