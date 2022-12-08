Самарец показал, как автомобили попали в «ледяной плен» утром 8 декабря

Машина попала в плен. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители рассказали о том, как морозная погода и прорывы водоводов влияют на их имущество. Один из автомобилей попал в «ледяной плен».

Видео опубликовал городской блогер Евгений Щекин на своей официальной странице в социальных сетях. Судя по кадрам, шины автомобиля застряли в замерзшей воде. Синоптики ранее предупреждали местных жителей, о понижении температуры. Утром в четверг столбик термометра опустился до -18 градусов.

Напомним, ранее мэр города проверила состояние дворов. Уборки территорий взяли на контроль.

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