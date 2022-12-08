Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов

Особенно это важно для жителей отдаленных территорий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область получит 5 новых мобильных медицинских комплексов в рамках федеральной поставки.

— В пять сельских районов поступит четыре передвижных комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и один для проведения флюорографии и маммографии, — рассказали в минздраве Самарской области.

Такие передвижные медкабинеты помогут в проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Особенно это важно для жителей отдаленных территорий. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова укрепляется система здравоохранения, улучшаются условия оказания и доступности медицинской помощи.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Самарскую область поступило 10 флюорографов, 3 маммографа и 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые предназначены для жителей населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек, а также для проведения вакцинации.

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