Самарская область получит пять новых мобильных медицинских комплексов

Особенно это важно для жителей отдаленных территорий.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Самарская область получит 5 новых мобильных медицинских комплексов в рамках федеральной поставки.
— В пять сельских районов поступит четыре передвижных комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и один для проведения флюорографии и маммографии, — рассказали в минздраве Самарской области.
Такие передвижные медкабинеты помогут в проведении диспансеризации и профилактических осмотров. Особенно это важно для жителей отдаленных территорий. В регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова укрепляется система здравоохранения, улучшаются условия оказания и доступности медицинской помощи.
Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Самарскую область поступило 10 флюорографов, 3 маммографа и 19 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, которые предназначены для жителей населенных пунктов с численностью населения менее 100 человек, а также для проведения вакцинации.
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