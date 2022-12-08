Стало известно, почему сотрудники магазина на ул. Дачной в Самаре подрались с посетителем

Продавцы удерживали покупателя до приезда полиции Фото: Скриншот с видео

Стали известны новые подробности драки в одном из магазинов на улице Дачной в Самаре. Накануне, 7 декабря 2022 года, очевидцы сняли на видео потасовку сотрудников магазина с мужчиной. Тот явно хотел убежать на улицу, а продавцы активно не давали этого сделать. Ситуацию прокомментировали представители сети супермаркетов.

- Посетитель не оплатил товар. Ему предложили вернуть его или оплатить на кассе. Однако мужчина повел себя агрессивно и попытался сбежать, - рассказали в пресс-службе компании, которой принадлежит магазин.

Сотрудники магазина вызвали полицию и попытались задержать посетителя. Представители компании отметили, что работники торговой точки допустили неприемлемые действия по отношению к мужчине.

- С персоналом проведен дополнительный инструктаж о недопустимости конфликтов с клиентами, - добавили в компании.

Напомним, полиция уже начала проверку по факту произошедшего. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и свидетелей конфликта.

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