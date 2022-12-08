В Самарской области с должников взыскали почти 900 тысяч рублей

В регионе провели направленные рейды. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области правоохранители подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Должник». В регионе пошли направленные рейды.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции проверили места проживания и работы должников. Местных жителей привлекали к ответственности за неуплату штрафов. В том числе, правоохранители и судебные приставы накладывали арест на имущество. Было проведено 367 рейдов. Принудительно с граждан взыскали почти 900 тысяч рублей.

Помимо этого, было пресечено 372 административных нарушений. Некоторым должникам увеличили штраф в два раза.

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