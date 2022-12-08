По словам специалистов, своевременно выявленный рак излечим в 90% случаев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области приглашают проверить здоровье в рамках диспансеризации. Профилактические мероприятия помогают обнаружить факторы риска и заболевания на ранних стадиях.

— Многие хронические заболевания на ранних стадиях не беспокоят человека, но они являются причиной сокращения продолжительность жизни, — рассказали в минздраве Самарской области.

К ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания, сахарный диабет. Диспансеризация помогает диагностировать их на ранней стадии. В рамках диспансеризации жители могут пройти обследования на диагностику рака.

Так, при профилактической маммографии выявлено 265 случаев рака молочной железы, при флюорографии – 96 случаев рака легкого, при цитологическом скрининге рака шейки матки – 63, при PSA-скрининге – 135, при скрининге колоректального рака – 119, а в смотровых кабинетах – 257. По словам специалистов, своевременно выявленный рак излечим в 90% случаев.

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