Самарский волонтер Антон Птичкин награжден Орденом Мужества

Награждение состоялось на церемонии закрытия форума #МыВместе. Фото: vk.com/nasledie_rf

В среду, 7 декабря, в Москве состоялось награждение добровольцев, проявивших отвагу при проведении СВО. В их числе – житель Самарской области Антон Птичкин. Он был награжден Орденом Мужества. Почетную награду самарцу вручил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

– Я хочу сказать спасибо всем добровольцам, которые помогают людям, а также военнослужащим, выполняющим свой воинский долг. Я убежден, что только мы вместе сможем добиться всех поставленных целей, – поделился Антон Птичкин.

Антон является руководителем самарской организации страйкбола, волонтером общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана «Наследие». Летом 2022 года он отправился на Донбасс с важной миссией – вместе с товарищами доставлял помощь бойцам СВО. В районе города Шахтерска попал под артобстрел и получил минно-взрывную травму средней степени тяжести.

Указом президента РФ Антон Птичкин был награжден Орденом Мужества за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга.

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