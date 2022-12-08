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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:30

Самарцам рассказали, как сэкономить в продуктовом магазине в декабре 2022 года

Специалисты провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали, где выгоднее купить продукты

Жителям рассказали, где выгоднее купить продукты

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали местным жителям, как сэкономить в продуктовых магазинах. В областной столице вновь провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на ярмарке, расположенной на пересечении улице Киевской и Тухачевского. Картофель за 18,99 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Лук репчатый за 16,59 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Масло подсолнечное за 73 рубля/литр в «Потоке» Октябрьского района.

Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии. Подобные мониторинги помогают отслеживать динамику цен.

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