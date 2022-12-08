В Самаре мужчинам чаще приходится проводить Новый год на работе

Многие самарцы отпразднуют новый год дома Фото: Архив "КП"

В Самаре специалисты рассказали, кто чаще работает в новогодние праздники. Оказалось, мужчины больше остаются на рабочем месте в канун Нового года.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 3 из 4 жителей областного центра планируют отметить новогодние праздники дома. Отмечают, что 8% опрошенных придется слушать бой курантов на рабочем месте. Причем, на смену в новогоднюю ночь чаще соглашаются мужчины, а не женщины.

10% опрошенных проведут Новый год в гостях или в поездке. 2% планируют отметить в деревне или на даче.

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