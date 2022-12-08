Стало известно, где и с кем самарцы собираются встречать Новый год–2023

При этом отмечают с семьей чаще женщины, а в одиночестве – мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, большинство жителей Самары собираются встречать Новый год дома с родными.

На работе в новогоднюю ночь находятся 8% опрошенных: чаще на трудовые смены соглашаются мужчины (16%), чем женщины (6%). Часть самарцев отметят наступление 2023 года в гостях или в другом городе, некоторые – в деревне или на даче.

Были и единичные не самые распространенные варианты, такие как за границей, на улице, в ресторане. В качестве лучшей компании для встречи Нового года жители Самары называют семью, только себя, любимого человека, коллег. Некоторые горожане планируют отмечать с друзьями или в компании любимого питомца.

При этом отмечают с семьей чаще женщины, а в одиночестве – мужчины. По данным SuperJob, в этом году жители стали чуть чаще встречать Новый год дома с семьей, чем в прошлом году.

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