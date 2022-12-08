Повышение тарифов ЖКХ: эксперты рассказали, как будут бороться с растущими долгами за коммунальные услуги

Эксперты рассказали, что со стороны госорганов и поставщиков услуг принимаются различные меры, призванные сократить количество должников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В пресс-центре «Комсомольской правды» прошел круглый стол «Долги в системе ЖКХ. Способы снижения долговой нагрузки и повышения платежной дисциплины в Самарской области». Экспертами выступили председатель комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Виктор Часовских, руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина, начальник Управления реализации электроэнергии АО «СамГЭС» Евгений Завалищин и директор ООО «Коммунресурс» Леонид Пугачев.

Присутствующие отметили, что повышение тарифов ЖКХ, которое произошло с 1 декабря этого года негативным образом скажется на объеме задолженностей. Долги копятся как перед управляющими компаниями, так и перед ресурсоснабжающими организациями. И те и другие проводят мероприятия, чтобы бороться с должниками. Причем, как отмечают эксперты, в большинстве своем это люди с достатком. Пенсионеры и другие категории граждан, получающие льготы, платят за ЖКХ исправно. Недополученные деньги могли бы пойти на реализацию инвестпрограмм и работы по жилому фонду самих граждан. Чтобы стимулировать своевременную оплату услуг ЖКХ принимаются различные меры: упрощаются условия для получения субсидий, проводятся выездные мероприятия, стимулирующие акции и многое другое.

Подробнее о том, сколько задолжали самарцы за 2022 год, почему долг за 2 месяца переезд УК эквивалентен годовому бюджету на ремонт двух подъездов многоквартирного дома и какие сейчас рассматриваются меры социальной поддержки в сфере ЖКХ, расскажем на нашем сайте в ближайшее время.