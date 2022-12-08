В Самарской области средства видеонаблюдения, фото и видеофиксации интегрируют в единую систему

Данная мера позволит сделать системы безопасности еще эффективнее. Фото: Архив "КП"

В Самарской области в рамках АПК «Безопасный город» средства видеонаблюдения, фото и видеофиксации интегрируют в единую систему. Об этом стало известно на совещании, которое провел председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

«Безопасный город» уже действует на территории региона. Общее количество видеокамер с учетом интегрированных систем видеонаблюдения составляет 1483. До конца года в общественных местах будут установлены 44 видеокамеры и 73 системы распознавания лиц. Параллельно ведется работа над созданием КСА «Сервисная платформа». Комплекс объединит видеонаблюдение, фотовидеофиксацию нарушений ПДД, биометрическую идентификацию лиц, средства экстренной связи в единую систему. Данная мера позволит повысить эффективность систем безопасности.

– Действующая система видеонаблюдения уже подтвердила свою эффективность. Благодаря средствам видеонаблюдения только в 2022 году в Самарской области было раскрыто более 400 правонарушений, – рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

Помимо этого, в планах региональных властей – установка новых систем видеонаблюдения, а также подключение действующих технических средств к единой системе. Соответствующие предложения в правительство регулярно направляют муниципалитеты, правоохранители, министерства и ведомства.

– Эту работу обязательно будем продолжать, она необходима. При этом нужно внимательно выбирать места для организации видеонаблюдения, устанавливать систему там, где она действительно существенно повысит уровень безопасности и сократит число правонарушений, – подвел итог Виктор Кудряшов.

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