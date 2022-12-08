Майора из Сызрани осудили за хищение и продажу запчастей к технике ПВО

Военного лишили звания и приговорили к 2 годам колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор майору одной из воинских частей Сызрани. Его признали виновным в крупной растрате, пишет Волга Ньюс.

По версии следствия, военный в период с января по май 2019 года похитил запчасти к технике ПВО. Все это он продал за 1,5 млн рублей. Вина мужчины была полностью доказана.

Во вторник, 6 декабря 2022 года, суд приговорил майора к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания и на один год запретили занимать определенные должности на госслужбе. Также с мужчины взыскали 1,5 млн рублей и конфисковали автомобиль в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.

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