Самарские школьники начали шить тактические носилки для бойцов СВО на профессиональных швейных машинках

Новое оборудование позволит нарастить мощность производства / Фото: Единая Россия

Самарские школьники занялись пошивом тактических носилок для военных СВО. Недавно у них появилось профессиональное швейное оборудование. Приобрести их помогла партия «Единая Россия».

- Наши швейные машинки, хоть и промышленные, но толщину стропы не берут. Мы не можем прошить качественно, поэтому мы показали наши первые опытные образцы Дмитрию Игоревичу Азарову и сказали, что нам не хватает хороших швейных машинок. И вот сегодня мы получили их, - рассказал директор образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин.

Носилки «Фома-180» предназначены для спасения раненых и переноски тяжелого груза. Также их можно использовать в качестве гамаков для отдыха бойцов. Они обладают высокой прочностью, могут выдержать до 500 кг. Самарские школьники уже сшили и отправили участникам СВО около 20 носилок. К отправке готовы еще 11.

Теперь ребята, их родители и педагоги школы изготавливают носилки на профессиональном оборудовании. Благодаря швейным машинкам, которые передали представители «Единой России», мощность производства значительно вырастет. Теперь в планах – наладить пошив подсумок и индивидуальных военных аптечек.

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