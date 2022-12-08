Губернатор Самарской области встретился с членами региональной организации «Герои Отечества»

Дмитрий Азаров также возложил цветы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине на площади Славы. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 8 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с земляками, удостоенными высших государственных наград РФ, членами областной общественной организации «Герои Отечества». Глава региона поблагодарил их за работу по увековечению Героев и поздравил организацию с 15-летием.

– Для меня большая честь поздравить вас с Днем Героев Отечества и с 15-летием региональной одноименной организации. Вы – хранители традиций, светлые маяки для жителей региона и всей страны. Я отдельно хочу приветствовать родных и близких ушедших Героев, которые отдали свои жизни, защищая нашу Родину. Их имена всегда в нашем сердце, – обратился к участникам встречи Дмитрий Азаров.

Председатель организации Игорь Станкевич рассказал о плодах 15-летней работы. В частности, членам объединения удалось собрать информацию о героях-земляках.

– В 2013 году в Самарской области было насчитано 15 Героев РФ. Во время работы выяснилось, что их значительно больше – 60. Уроженцев земли самарской, ставших Героями, очень много, – рассказал Игорь Станкевич.

Благодаря поддержке губернатора организация издала книгу «Энциклопедия подвига», которая собрала имена 386 Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, героев России. Сейчас идет работа над другим проектом – истории трудового подвига Самарской области. В него войдут сведения о 319 Героях Социалистического труда. Все они связаны с Самарской областью.

Губернатор отметил важность такой работы и пожелал всем заслуженным землякам здоровья, добра и благополучия.

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