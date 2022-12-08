В Самаре неизвестный сообщил о заминировании судов вечером 8 декабря 2022 года

В Самаре вновь прошла волна минирований зданий судов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером, 8 декабря 2022 года, в некоторых судебных учреждениях Самары провели срочную эвакуацию. На электронную почту отделения мировых судей и суда Волжского района поступило сообщение, что их знания заминированы. В настоящее время сотрудники оперативных служб города проводят проверку данной информации.

В распоряжении «КП-Самара» появилось данное письмо, которое пришло в суды на электронную почту. Автором загадочного послания стал некий «смертник Евгений».

- Я заложил в здание 30 кг сухого нитрохлора, - сказано в сообщении.

На место были оперативно высланы все экстренные службы Самары. В настоящее время в судах провели срочную эвакуацию, а сотрудники правоохранительных органов проверяют безопасность здания. В ГУ МВД по Самарской области нам не стали комментировать данную информацию.