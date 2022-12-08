70% жителей российских городов-миллионников готовы взять ипотеку для покупки первого жилья

ВТБ и ВЦИОМ провели исследование спроса на покупку жилья среди жителей городов-миллионников. Исследование показало, что свое жилье у молодых людей в российских городах-миллионниках в среднем появляется в 26 лет, в то время как у старшего поколения первая покупка происходила уже после 30 лет.

Самый ожидаемый вариант первого жилья для молодежи в городах-миллионниках – однокомнатная квартира.

70% жителей российских городов-миллионников позитивно относятся к возможности купить первую квартиру или дом с помощью ипотеки.

Стимулами для оформления ипотеки жители городов-миллионников называют возможность быстро получить нужную сумму (39% родителей и 46% молодежи), оперативно решить квартирный вопрос (41% и 38%) и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома (39% и 41%).

Барьерами для оформления ипотеки выступают нежелание иметь долг, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, длительный срок выплат и потенциально высокая ставка по кредиту.

Каждый второй считает, что родители должны оплатить минимум половину стоимости первого жилья детям. Каждый третий отмечает, что поддержка должна быть равна первоначальному взносу. Есть те, кто считает материальную помощь неприемлемой.

Среди молодежи, планирующей приобрести первое жилье в настоящий момент, вся сумма на покупку есть только у 2%. Остальным необходимо в среднем 6,5 лет, чтобы ее накопить.