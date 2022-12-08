Цифровая фотовыставка «Донбасс-2022» начнет работу в Самаре 9 декабря 2022 года

Выставка будет работать на медиаэкранах на площади Славы. Фото: Иван Макеев

В пятницу, 9 декабря, вся страна будет отмечать памятную дату – День Героев Отечества. Присоединится к празднованию и Самара. В этот день в городе откроется фотовыставка «Донбасс-2022».

Автором проекта выступил фотокорреспондент Владимир Аносов. Владимир отправился на Донбасс, где сделал серию поразительных снимков. В его объективе – жизнь в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой. Выставка покажет людей, оказавшихся под огнем, разрушенные здания. Однако основная сюжетная линия проекта – от разрушения к возрождению.

– Если сравнивать фотографии, сделанные в первый день, буквально вчера, то можно поразиться тому, как помощь меняет взгляд человека. В грустных и уставших глазах уже зажглась искра надежды, – отмечает Владимир Аносов.

Жители Самарской области знают о помощи не понаслышке: регион несколько месяцев оказывает поддержку городу Снежное ДНР. Рабочая группа во главе с главой региона Дмитрием Азаровым неоднократно выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем предстоящих работ.

– Мне это очень дорого. Помощь в характере всего российского народа, но самарские жители проявили свою наибольшую активность. Мы одними из первых откликнулись на эту беду и протянули руку помощи, – отмечал Дмитрий Азаров.

Цифровая фотовыставка будет транслироваться на медиэкранах на площади Славы. Она проработает до 16 декабря.

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