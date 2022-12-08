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НовостиОбщество8 декабря 2022 16:44

В Самарской области план по вводу жилья выполнен на 88,6%

Соответствующих показателей регион достиг за 11 месяцев
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В декабре власти планируют ввести более 200 тыс. «квадратов».

В декабре власти планируют ввести более 200 тыс. «квадратов».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область активно продолжает работу по вводу жилья. За прошедшие 11 месяцев властям удалось ввести в эксплуатацию 1,663 тысячи квадратных метров. Это 88,6% от общего плана. Об этом сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

– По предварительным данным в декабре введем в эксплуатацию более 200 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, прогнозируем по итогу 2022 года достижение планового показателя, – отметил Николай Плаксин.

Всего за текущий год в регионе планируется ввести в эксплуатацию 1,876 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим власти ведут работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. Кроме того, в регионе продолжат расселение людей из аварийного жилья и закупку квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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