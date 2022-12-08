Ударил ножом и пришел с повинной: тольяттинец отправится под суд за убийство жителя Ульяновска

Обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрит дело об убийстве жителя Ульяновска. Мужчина стал жертвой жителя Автограда – пьяный тольяттинец пырнул его ножом в грудь. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление было совершено в сентябре 2022 года на бульваре Туполева. Пьяный 38-летний тольяттинец встретил жителя Ульяновска. До этого мужчины не были знакомы. Между ними возник конфликт, в ходе которого житель Автограда ударил собеседника ножом в грудь. От полученных травм потерпевший скончался.

Однако на этом история не закончилась. Спустя день после убийства тольяттинец пришел в полицию и сознался в содеянном. Ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.

Уголовное дело в отношении обвиняемого уже направлено в суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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