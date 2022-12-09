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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 4:41

В Самаре женщина обокрала посетителей рынка более чем на 105 тысяч рублей

Ранее подозреваемая уже была судима
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленница предстанет перед судом

Злоумышленница предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре правоохранители предъявили обвинение ранее судимой женщине. Она совершила 11 преступлений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, сотрудники полиции завершили расследование. Обвиняемая только в прошлом году вышла из тюрьмы и решила вновь вернутся в преступный мир. Согласно данным расследования, сначала женщина украла сумку с рынка, в которой был паспорт и сберегательная книжка. Она воспользовалась случаем и списала с книжки 2500 рублей. Их она потратила на продукты. Спустя время женщина вновь пошла на рынок и украла чужой телефон. С мобильного приложения банка она перевела 7500 рублей.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемую. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 105 тысяч рублей. Материалы направили в суд.