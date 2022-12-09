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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 5:11

В Самарской области злоумышленник украл технику из съемной квартиры и скрылся

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемого удалось задержать

Подозреваемого удалось задержать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный житель вынес из чужой квартиры бытовую технику. Полицейские смогли задержать подозреваемого.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, за помощью в отделение обратился мужчина. Он рассказал, что сдал квартиру в аренду на несколько дней. Спустя время собственник вернулся, чтобы посмотреть на состояние жилья и обнаружил, что пропали микроволновая печь, холодильник, варочная панель, фен и чайник.

Общая сумма ущерба достигла почти 20 тысяч рублей. Полицейские задержали злоумышленника. Подозреваемый признал свою вину и рассказал, что сдал технику в ломбард. Возбуждено уголовное дело.

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